De Antoni firma la rimonta al Rally Il Ciocco | podio e vetta nel Trofeo Lancia

Durante il Rally Il Ciocco, De Antoni ha completato una rimonta che lo ha portato sul podio e alla vetta del Trofeo Lancia. La sua partecipazione ha confermato le capacità già dimostrate in passato, anche se in passato alcune sfortune avevano limitato i risultati.

Parte con il piede giusto il 2026 del pilota di Camposampiero, secondo nell'atto inaugurale della serie Lancia e terzo in chiave CIAR due ruote motrici. Il suo potenziale non è mai stato messo in discussione, ma qualche colpo gobbo della sorte, nelle ultime stagioni, non gli aveva mai permesso di concretizzare il proprio valore. Al recente Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, corso tra sabato e domenica, la musica è decisamente cambiata per Edoardo De Antoni. «Siamo partiti bene al sabato – racconta De Antoni – ma una scelta di gomme non azzeccata, per la poca conoscenza delle Michelin, ci ha creato difficoltà. Non abbiamo voluto osare e non ci siamo fidati di montare le dure, pagando parecchio per tutta la prima tappa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - De Antoni firma la rimonta al Rally Il Ciocco: podio e vetta nel Trofeo Lancia Articoli correlati Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del SerchioIl pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next... Lancia annuncia i piani per il 2026: ritorno in ERC con Mabellini e lancio del Trofeo Lancia RallyIl panorama del rally italiano e internazionale si arricchisce di novità significative, dimostrando un impegno rinnovato verso questo sport... Altri aggiornamenti su Trofeo Lancia Discussioni sull' argomento Lapp(e) lapp(e): Antonio Mastrogiorgio lancia il crowdfunding per il suo primo album solista. Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del SerchioIl pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next Racing e RB Motorsport ... padovaoggi.it Pisani vince la prima edizione del Trofeo LanciaDopo due giorni e oltre 110 chilometri di prove speciali, il Rally del Lazio Cassino ha eletto Gianandrea Pisani vincitore della prima edizione del Trofeo Lancia, regalando al marchio torinese anche ... ansa.it