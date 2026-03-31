De Antoni firma la rimonta al Rally Il Ciocco | podio e vetta nel Trofeo Lancia

Da padovaoggi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Rally Il Ciocco, De Antoni ha completato una rimonta che lo ha portato sul podio e alla vetta del Trofeo Lancia. La sua partecipazione ha confermato le capacità già dimostrate in passato, anche se in passato alcune sfortune avevano limitato i risultati.

Parte con il piede giusto il 2026 del pilota di Camposampiero, secondo nell'atto inaugurale della serie Lancia e terzo in chiave CIAR due ruote motrici. Il suo potenziale non è mai stato messo in discussione, ma qualche colpo gobbo della sorte, nelle ultime stagioni, non gli aveva mai permesso di concretizzare il proprio valore. Al recente Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, corso tra sabato e domenica, la musica è decisamente cambiata per Edoardo De Antoni. «Siamo partiti bene al sabato – racconta De Antoni – ma una scelta di gomme non azzeccata, per la poca conoscenza delle Michelin, ci ha creato difficoltà. Non abbiamo voluto osare e non ci siamo fidati di montare le dure, pagando parecchio per tutta la prima tappa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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© Padovaoggi.it - De Antoni firma la rimonta al Rally Il Ciocco: podio e vetta nel Trofeo Lancia

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