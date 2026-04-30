Edizioni BD & J-POP Manga a COMICON Napoli 2026

A seguito di un’edizione 2025 che ha registrato numeri da record, COMICON Napoli si prepara a tornare nella Mostra d’Oltremare nel 2026. La manifestazione, dedicata a fumetto e cultura pop, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile. Tra gli espositori figurano le case editrici Edizioni BD e J-POP Manga, che proporranno le ultime novità e approfondimenti del settore.

Dopo aver chiuso con numeri da record l’edizione 2025, sta per tornare nella Mostra d’Oltremare di Napoli la manifestazione dedicata a fumetto e cultura pop più attesa della primavera: COMICON Napoli. Dal 30 aprile al 3 maggio Edizioni BD & J-POP Manga saranno in fiera in tre diverse location per offrire alla propria community divertimento a 360 gradi tra anteprime, ospiti internazionali ed emozionanti quiz e giochi legati ai titoli più amati! Allo stand di J-POP Manga in Asian Village sarà possibile incontrare la mangaka Kotteri!, autrice della pluripremiata serie Veil, insieme all’artista coreana Yudori, al disegnatore di fama internazionale Simone Di Meo e a Mogiko, la prima autrice italiana ad avere una serie in corso di pubblicazione in Giappone.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a COMICON Napoli 2026 Ultime notizie dal Comicon a Pelati Saturday News Notizie correlate Edizioni BD & J-POP Manga al Be Comics! Be Games! 2026Sabato 21 e domenica 22 marzo Edizioni BD & J-POP Manga approdano alla Fiera di Padova per l’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! Un weekend... Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di marzo 2026Mentre le giornate si allungano e le temperature salgono ricordandoci che la primavera è sempre più vicina, J-POP Manga presenta nuove serie tutte da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (27 aprile-3 maggio 2026); J-Pop Manga – Le uscite dal 27 aprile al 3 maggio 2026; Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di maggio 2026; Spacewalking With You - La Recensione del primo volume. Edizioni BD & J-POP Manga: le novità del mese di luglio!Con luglio arrivano tante attesissime novità in libreria, fumetteria e negli store online per EdizioniBD e J-POP Manga: Beyond the Clouds, Tsugumi Project 1, Lady Oscar Collection – Le Rose di ... quotidianpost.it Le novità Edizioni BD, TacoToon e J-Pop Manga a Lucca Comics and Games 2022Mancano sempre meno giorni all'avvio della nuova edizione di Lucca Comics and Games 2022 e gli annunci riguardo continuano ad arrivare come un fiume in piena. Scopriamo insieme tutte le novità che ci ... tomshw.it , 5 edizioni, 13 partite e 7 mete nel Torneo, oggi compie gli anni la stella azzurra Ange Capuozzo #GuinnessM6N #Since1883 - facebook.com facebook