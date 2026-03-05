Edizioni BD e J-POP Manga annunciano le novità previste per marzo 2026. Le uscite includono nuovi titoli e ristampe di manga già noti, con pubblicazioni pianificate per tutto il mese. Le case editrici comunicano le date di uscita e le copertine ufficiali di ogni volume, offrendo ai lettori un'anteprima delle prossime novità in libreria.

Mentre le giornate si allungano e le temperature salgono ricordandoci che la primavera è sempre più vicina, J-POP Manga presenta nuove serie tutte da scoprire e magari da leggere all’aria aperta in un caldo pomeriggio di sole! Si inizia con i romance: approda nel nostro Paese la serie vincitrice ai Kodansha Award Nina The Starry Bride e la novità dalle atmosfere spicy Assassin and Cinderella. Suspense e mistero vi terranno invece incollati alle pagine dell’apocalisse zombie intimista di Eternità e Castigo – Fushi to Batsu e del thriller con viaggi temporali Un secondo addio. A conclusione di un mese già molto ricco di novità, i lettori di Frieren impazziranno per Frieren – Oltre la fine del viaggio – Official Fanbook, la prima guida ufficiale per scoprire il mondo della celebre maga elfa e i personaggi che l’accompagnano nelle sue quest. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di marzo 2026

Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di febbraio 2026Quest’anno il mese di San Valentino non sarà un momento felice solo per coppie e inguaribili romantici… A febbraio Edizioni BD & J-POP Manga...

Edizioni BD & J-POP Manga al Nerd Show di Bologna 2026Il weekend del 24 e 25 gennaio BolognaFiere è pronta ad accogliere il Nerd Show, il festival di fumetto e cultura pop più atteso del capoluogo...

Una raccolta di contenuti su Edizioni BD amp J POP Manga presentano....

Temi più discussi: J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (2 – 8 marzo 2026); Edizioni BD & J-POP Manga – Le novità di marzo 2026; 5 fumetti J-POP Manga e Edizioni BD da acquistare a marzo 2026; J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (23 febbraio – 1° marzo 2026).

J-POP Manga: le novità di marzo 2026J-POP Manga ha svelato tutte le novità e le opere in continuazione che potremo acquistare nel corso di marzo 2026. akibagamers.it

Edizioni BD & J-POP Manga: le novità del mese di luglio!Con luglio arrivano tante attesissime novità in libreria, fumetteria e negli store online per EdizioniBD e J-POP Manga: Beyond the Clouds, Tsugumi Project 1, Lady Oscar Collection – Le Rose di ... quotidianpost.it

Condotto da Viviana Rosi di End Edizioni, il corso di scrittura creativa e editing è in programma da BrivioDue Libreria, in piazza Chanoux, tutti i mercoledì dall’11 marzo al 15 aprile, alle 20.30. #eventi #corsodiscrittura #scritturacreativa #aosta #aostasera - facebook.com facebook

Tra i conduttori di Sanremo per più di 2 edizioni, Carlo Conti è l’unico che non ha nemmeno un’edizione flop, andata male o sotto le aspettative. Cinque Festival tutti di successo, tra cui uno da record, #Sanremo2025, che è il più visto dal 2000. #AscoltiTv #Sa x.com