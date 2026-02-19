Gioco di carte Pokémon intervista con il numero uno italiano ai campionati di Londra

Alberto Conti ha conquistato il titolo di miglior giocatore italiano di Pokémon a Londra. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e partite competitive contro avversari provenienti da tutta Europa. Conti, 28 anni, ha dedicato molte ore allo studio delle strategie e alla preparazione delle sue mazzi. La sua vittoria dimostra come la passione e l’impegno possano portare a risultati importanti nel mondo dei giochi di carte. Ora, si prepara a rappresentare l’Italia ai prossimi campionati mondiali.

(Adnkronos) – Il panorama competitivo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon vede in Alberto Conti il suo principale esponente nazionale. Il giocatore bergamasco, attualmente al vertice della classifica italiana e secondo in quella europea nel 2025, ha trasformato l'attività agonistica in una carriera esclusiva, superando i 25.000 dollari di vincite complessive. La decisione di abbandonare l'impiego precedente per dedicarsi interamente ai tornei ha segnato una svolta non solo professionale ma anche privata, avendo incontrato la propria compagna proprio durante la scorsa edizione dei campionati mondiali.