Lo stabilimento Lucchini compie 170 anni uno dei poli siderurgici più longevi d’Europa

Lo stabilimento siderurgico festeggia 170 anni di attività, rendendolo uno dei più antichi in Europa. Nel corso del tempo, ha attraversato tre secoli, mantenendo un ruolo centrale nel settore. Attualmente, l’azienda investe in nuove tecnologie, passando dalla produzione tradizionale alle soluzioni digitali dedicate alla sicurezza ferroviaria. La storia si combina con innovazioni e investimenti continui, che caratterizzano la sua presenza nel panorama industriale.

Lucchini Rs celebra i 170 anni dello stabilimento di Lovere, una storia industriale che attraversa tre secoli e che oggi si traduce in investimenti, competenze e nuove tecnologie, dalla produzione integrata alle soluzioni digitali per la sicurezza ferroviaria. Lo stabilimento Lucchini Rs di Lovere (1856–2026) è uno dei più longevi poli siderurgici europei ancora attivi e in costante evoluzione. Un gruppo globale e solido: oltre 2.250 collaboratori nel mondo, presenza industriale in Europa, Asia, Americhe e Africa. Nel 2024 il fatturato consolidato ha superato i 600 milioni di euro. Innovazione e sicurezza al centro: a Lovere nasce “ Smartset ”, la prima sala montata digitale al mondo, basata su sensoristica e intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva e la sicurezza ferroviaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Lovere, lo stabilimento Lucchini festeggia 170 anni: una lunga storia industriale radicata sul territorioLovere (Bergamo), 28 aprile 2026 – Uno degli stabilimenti siderurgici più antichi d’Europa, affacciato sulle azzurre acque del lago d’Iseo, festeggia...

Secondo l’Istat l’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, ma aumentano anche le malattie cronicheSecondo l'ultimo report dell'Istat, l'Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita media di 83,4 anni.

Contenuti di approfondimento

Lo stabilimento Lucchini compie 170 anni, uno dei poli siderurgici più longevi d’EuropaA Lovere nasce Smartset, la prima sala montata digitale al mondo, basata su sensoristica e intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva e la sicurezza ferroviaria ... bergamonews.it

170 anni di storia e innovazione: Lucchini RS Lovere, cuore pulsante dell’industria siderurgica europeaLovere, 28 Aprile 2026 – Non è solo un anniversario, ma una celebrazione di resilienza, innovazione e visione a lungo termine. Lo stabilimento Lucchini RS ... quibrescia.it