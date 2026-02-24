Editoria preoccupazione FIEG | Barachini interviene al Consiglio generale

Alberto Barachini ha partecipato al Consiglio generale della FIEG, innescando preoccupazioni tra gli editori. La sua presenza deriva dalla crescente attenzione del governo alle questioni dell’editoria e ai finanziamenti pubblici. Durante l’incontro, si sono discussi i problemi del settore e le possibili soluzioni. Gli editori temono che le decisioni future possano influenzare la sopravvivenza delle testate locali e nazionali. La discussione continua con attenzione da parte di tutti i partecipanti.

© Ilgiornale.it - Editoria, preoccupazione FIEG: Barachini interviene al Consiglio generale

Si è riunito oggi il Consiglio generale della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), al quale è intervenuto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. Nel corso dell’incontro, gli editori hanno espresso la preoccupazione per la drastica riduzione delle risorse destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica, da ultimo con la mancata conferma del credito d’imposta sulla carta, misura che ha rappresentato negli ultimi anni un supporto concreto in una fase caratterizzata da rilevanti aumenti dei costi di produzione imputabili anche all’assenza di politiche industriali di settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Consiglio generale FIEG: insoddisfazione per le misure a favore dell’editoria nella legge di BilancioIl Consiglio generale della FIEG, riunitosi oggi, esprime insoddisfazione riguardo alle misure a sostegno dell’editoria previste nella legge di Bilancio. Leggi anche: Editoria, Luiss e Fieg presentano il Progetto Bodoni