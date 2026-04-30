Eddie Henderson Miles Legacy rende omaggio a uno dei musicisti più rivoluzionari del jazz

Sabato 2 maggio alle 21.30 si terrà al Jazz Club di Ferrara un concerto dedicato a Miles Davis, in occasione del centenario della sua nascita. L'evento vede protagonista il progetto Eddie Henderson Miles Legacy, che rende omaggio al musicista statunitense, considerato uno dei più influenti nel jazz. La serata sarà caratterizzata dall’interpretazione di brani e stile che hanno segnato la carriera di Davis, attraverso la prospettiva di uno dei suoi collaboratori storici.

Sabato 2 maggio (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, Eddie Henderson Miles Legacy celebra, a cento anni dalla nascita, la figura rivoluzionaria di Miles Davis attraverso lo sguardo di uno dei suoi storici collaboratori. La tromba di Henderson guida il gruppo con un suono intenso e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Eddie Henderson e l'eredità musicale di Miles Davis al Teatro Ristori per l'International Jazz DayC’è un filo diretto che lega la storia del jazz alle sue eredità contemporanee, e giovedì 30 aprile al Teatro Ristori quel filo prenderà forma in un... Leggi anche: Sul palco del Miles Davis uno dei batteristi italiani più stimati: viaggio nella storia del jazz con Gianni Cavallaro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eddie Henderson e l'eredità musicale di Miles Davis al Teatro Ristori per l'International Jazz Day; Eddie Henderson omaggia Miles Davis al Teatro Ristori; Eddie Henderson and the Legacy of Miles Davis: A Jazz Evening in Verona; Time Out: festival e concerti dal 28 aprile al 5 maggio. Eddie Henderson e l'eredità musicale di Miles Davis al Teatro Ristori per l'International Jazz DayC’è un filo diretto che lega la storia del jazz alle sue eredità contemporanee, e giovedì 30 aprile al Teatro Ristori quel filo prenderà forma in un concerto unico che sarà insieme omaggio e racconto. veronasera.it On 'Collective Portrait,' Eddie Henderson Is Still Taking Risks At 74Eddie Henderson may never have quite gotten his due, but there's still time to correct that. On 'Collective Portrait,' Eddie Henderson Is Still Taking Risks At 74 Jazz trumpet and flugelhorn player ... northcountrypublicradio.org Eddie Henderson per la prima volta a #Verona col progetto "Miles Legacy" in onore di Miles Davis - facebook.com facebook