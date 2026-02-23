Sul palco del Miles Davis uno dei batteristi italiani più stimati | viaggio nella storia del jazz con Gianni Cavallaro

Gianni Cavallaro, noto batterista italiano, si esibisce sul palco del Miles Davis, portando avanti una lunga carriera iniziata negli anni '60. La causa di questa performance è il suo contributo al mondo del jazz, che ha influenzato generazioni di musicisti. Cavallaro ha collaborato con artisti di fama internazionale, arricchendo il panorama musicale con il suo stile distintivo. La serata si conclude con un’improvvisazione che rende omaggio alla sua esperienza pluriennale.

Cavallaro ci guiderà in un percorso musicale che attraversa generazioni e stili. Conosciuto in tutto il mondo, Cavallaro è molto più di un musicista: è una “nave scuola”, un riferimento umano e musicale per intere generazioni, capace di trasmettere lo spirito libero del jazz e la potenza della musica che unisce, senza etichette. Il quartet sul palco: Gianni Cavallaro, alla batteria; Francesco Amato, al pianoforte; Nicolò Buffa, alla chitarra; Valerio Buscetta, al contrabbasso. Un concerto che non cerca virtuosismi fine a sé stessi, ma emozioni condivise. Perché Gianni Cavallaro suona per il pubblico, non per sé stesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Città del Jazz celebra Miles Davis al Teatro Camploy: «Appuntamento di valore con ospiti italiani ed internazionali»Dal gennaio al maggio 2026, il Teatro Camploy di Verona ospiterà l’undicesima edizione di “Città del Jazz”, un evento dedicato alla musica jazz con ospiti italiani e internazionali.

Gaetano Riccobono in concerto al Miles Davis jazz club, sul palco anche il sassofonista Stefano D’AnnaQuesta sera al Miles Davis jazz club, Gaetano Riccobono ha portato il suo talento sul palco.

