Nei cinema lecchesi arriva il nuovo film di Gabriele Muccino

Questa settimana i cinema di Lecco portano una novità importante: arriva il nuovo film di Gabriele Muccino,

Grande attesa per "Le cose non dette", fuori in tre sale. Fra le prime visioni anche l'animato "La piccola Amelie". Restano in cartellone l'ultimo di Antonio Albanese e la commedia con Lillo e De Sica Questa settimana rimangono in sala Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese e la commedia Agata Christian con De Sica e Lillo, ma la vera novità è l'ultimo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, proposto a Galbiate, Bellano e Merate. Prima visione anche per l'animato La piccola Amelie. Carlo ed Elisa cercano di salvare il loro matrimonio con un viaggio a Tangeri tra amici storici.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Gabriele Muccino

In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, Italo offre l’opportunità di vincere 500 biglietti per il nuovo film di Gabriele Muccino,

LE COSE NON DETTE | Il trailer del nuovo film di Gabriele Muccino con Miriam Leone HOT CORN

