Parte il ciclo di appuntamenti ‘Facciamo scuola’ su benessere degli studenti e qualità dei percorsi educativi

Questa mattina la scuola secondaria di secondo grado Viale della Resistenza ha dato il via al ciclo di incontri ‘Facciamo scuola’. L’obiettivo è migliorare il benessere degli studenti e la qualità dei percorsi educativi. L’iniziativa, finanziata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, punta a rafforzare il rapporto tra insegnanti e studenti attraverso dialogo e competenze. Il progetto vuole coinvolgere tutta la comunità scolastica, aprendo un dialogo diretto e pratico per rendere l’ambiente più stimolante e vicino alle

‘Facciamo Scuola’ intende favorire la costruzione di una comunità educante capace di rispondere alle sfide contemporanee, valorizzando il ruolo attivo di genitori, insegnanti ed educatori Il progetto, che avrà inizio mercoledì 18 febbraio, si fonda sulla convinzione che il benessere degli studenti e la qualità dei percorsi educativi dipendano in larga misura dalla capacità di scuola, famiglie e territorio di dialogare e collaborare in modo continuativo. In quest’ottica, ‘Facciamo Scuola’ intende favorire la costruzione di una comunità educante capace di rispondere alle sfide contemporanee, valorizzando il ruolo attivo di genitori, insegnanti ed educatori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Viale della Resistenza Piante nelle scuole per migliorare qualità dell’aria e benessere degli studenti Introdurre piante nelle scuole rappresenta un modo efficace per migliorare la qualità dell’aria e creare ambienti più salubri. Scuola, inaugurata una nuova aula insonorizzata per garantire il benessere degli studenti Nella scuola secondaria di primo grado di Pontelangorino è stata inaugurata una nuova aula insonorizzata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Viale della Resistenza Argomenti discussi: Come fare un curriculum di lavoro, parte il ciclo di appuntamenti Aspettando Oh, My Job 2026; Federazione Italiana di Bocce - Parte il nuovo ciclo della Nazionale: svolto a Bergamo il primo stage 2026; EVENTO: Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione nel nuovo Codice dei contratti e nei decreti di attuazione; Al via il terzo ciclo di percorsi di formazione e abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado. Parte da Capronno di Angera un ciclo di laboratori creativi: il primo è dedicato all’uncinettoVenerdì 6 febbraio a Capronno di Angera si terrà il primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati alla creatività manuale. Negli spazi di Natura in Moto, Catia Creazioni Handmade guiderà un labo ... varesenews.it Parte a settembre StoryLab, il nuovo ciclo di incontri del La.B – Neuroni in Movimento di PratovecchioDall’ex Lanificio Berti di Pratovecchio un nuovo spazio di cultura e socialità prende vita, grazie ai giovani del territorio e all’associazione Pratoveteri APS Arezzo, 13 settembre 2025 – Parte a ... lanazione.it Il 12 febbraio alla Villa Reale di Monza parte il ciclo di incontri sul Rapporto Territori ASviS, scorri il carosello per il programma. Con l’incontro alla Villa Reale di Monza, ASviS e @axaitalia avviano un percorso pensato per portare dati, analisi e proposte diretta facebook Parte da Capronno di Angera un ciclo di laboratori creativi: il primo è dedicato all’uncinetto varesenews.it/2026/02/parte-… #adv #NaturaInMoto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.