Scuola Attiva Kids 2025 26 il 18 febbraio webinar nazionale Le Pause Attive per docenti e referenti

Il progetto “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria ha organizzato un webinar nazionale intitolato “Le Pause Attive”, che si terrà mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 16:00 alle 18:00. La scelta di questa data deriva dalla volontà di coinvolgere insegnanti e referenti in un momento di formazione dedicato alle strategie di pausa durante le lezioni. Durante l'evento, saranno illustrate tecniche pratiche per integrare brevi esercizi di movimento tra le lezioni, con l’obiettivo di migliorare l’attenzione degli studenti e il loro benessere.

Nell'ambito del progetto "Scuola Attiva Kids" per la scuola primaria – anno scolastico 20252026, è in programma per mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 16:00 alle 18:00, il webinar nazionale dal titolo "Le Pause Attive".