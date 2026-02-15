Tre nuove postazioni Dae | Territorio sempre più cardioprotetto

Tre nuove postazioni DAE sono state installate a Cerreto Guidi, rafforzando la sicurezza nelle aree pubbliche del paese. Questa iniziativa nasce dal progetto “Cerreto Guidi Cardio-Protetto” e mira a garantire interventi rapidi in caso di emergenza cardiaca. Ieri, cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per inaugurare le stazioni, che saranno accessibili a tutti in punti strategici come piazza e parco pubblico.

Tre nuove postazioni DAE nell'ambito del progetto " Cerreto Guidi Cardio-Protetto ". Cittadini, istituzioni, associazioni e realtà del territorio, ieri, si sono ritrovati insieme in un momento che non è stato soltanto simbolico, ma profondamente concreto. La data del 14 febbraio non è stata scelta a caso. Nel giorno di San Valentino, simbolo universale del cuore, è stato voluto ribadire con forza un messaggio semplice e diretto: il cuore è vita. Proteggerlo significa proteggere ciò che di più prezioso abbiamo. Oggi l'amore si è tradotto in responsabilità, prevenzione, presenza concreta sul territorio.