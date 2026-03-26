Dal primo maggio, presso il Policlinico, sono entrati in servizio undici infermieri assunti con contratti a tempo indeterminato. Con questa operazione, il numero totale di infermieri stabilizzati sale a cento, considerando i 89 già assunti in precedenza. La direzione sanitaria ha confermato l’ottimizzazione del personale infermieristico nel reparto.

Si aggiungono agli 89 già recentemente contrattualizzati. La direttrice generale Maria Grazia Furnari: "Compiamo un ulteriore passo concreto verso il rafforzamento della nostra organizzazione" Il Policlinico ha stabilizzato undici infermieri, che si aggiungono agli 89 già stabilizzati in precedenza. I nuovi assunti a tempo indeterminato entreranno in servizio dal prossimo primo maggio. “Con queste nuove stabilizzazioni – dichiara la direttrice generale dell’azienda ospedaliera universitaria Maria Grazia Furnari – compiamo un ulteriore passo concreto verso il rafforzamento della nostra organizzazione. Questo percorso, avviato con le precedenti stabilizzazioni, proseguirà con determinazione, nella consapevolezza che il capitale umano è il vero valore aggiunto della nostra organizzazione". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Nuove stabilizzazioni al Policlinico: dal primo maggio in servizio 11 infermieri

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