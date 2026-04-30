Si svolge a Roma la finale di Coppa Italia dedicata al calcio sostenibile, un evento che punta a ridurre l’impatto ambientale e a favorire la partecipazione accessibile. La manifestazione non si limita alla disputa sportiva, ma incorpora pratiche e iniziative rivolte alla responsabilità ambientale, rendendo il match un esempio di attenzione alla sostenibilità nel settore sportivo.

Non solo un trofeo in palio. La finale di Coppa Italia guarda alla sostenibilità, promuovendo un evento che sia responsabile, accessibile e a basso impatto ambientale. È l’obiettivo con cui Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità rinnovano il proprio impegno con la terza edizione del progetto "Road To Zero", in occasione di Lazio-Inter del prossimo 13 maggio. «Il calcio è un fenomeno di portata globale, da questa consapevolezza nasce il progetto nel 2024 - dice Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A -. Oggi siamo a buon punto, ma lo sport deve continuare a fare la sua parte sotto l’aspetto della sostenibilità».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco "Road To Zero", la finale di Coppa Italia a Roma per il calcio sostenibile

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