Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di maggio

Poste Italiane ha annunciato che, nella provincia di Catania, le pensioni di maggio saranno disponibili a partire da sabato 2 presso tutti i 127 uffici postali della zona. La distribuzione avverrà quindi in modo uniforme in tutta l’area, senza differenze di date tra i diversi punti di servizio. La comunicazione riguarda esclusivamente i pagamenti relativi a questo mese.

Poste Italiane comunica che in tutti i 127 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

ASSEGNO DI INCLUSIONE ecco Quando arriva la ricarica di aprile! Date pagamenti, lavorazioni ANTICIPI

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