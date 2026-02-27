Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di marzo

Poste Italiane ha annunciato che, a partire da lunedì 2 marzo, i pagamenti delle pensioni saranno disponibili in tutti i 127 uffici postali della provincia di Catania. La distribuzione si svolgerà secondo questa data, permettendo ai pensionati di ricevere le somme dovute per il mese corrente. La comunicazione riguarda esclusivamente il territorio della provincia di Catania.

Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi Poste Italiane comunica che in tutti i 127 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 120 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di gennaioPer evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata...

Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di febbraioPoste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i...

Pensioni Gennaio 2026 in Ritardo: Ecco Quando Arriva il Pagamento#pagamentiinpspensioni2026

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Stipendi docenti e personale ATA, ecco quando arrivano aumenti, arretrati e la tantum: tutto quello che c'è da sapere; Piano strategico - Polestar, quattro elettriche in tre anni: arrivano la nuova 2, la 7 e la 4 Suv; Previsioni meteo, assaggio di primavera in Italia: ecco quando e dove; Bonus bollette 2026: chi ha diritto ai 115 euro e come funziona lo sconto in bolletta.

Arrivano i giorni della merla, ecco quando: perché questi sono considerati i più gelidi dell’anno e cosa annunciano per la primaveraIl freddo di questi giorni potrebbe non essere il punto più basso dell’inverno. Secondo la tradizione popolare, infatti, il periodo più rigido dell’anno deve ancora arrivare: sono i giorni della merla ... ilfattoquotidiano.it

Roma, forti temporali in arrivo nel weekend: ecco quando, le previsioni meteo e le allerteCieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 26mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura ... ilmattino.it

Durante le Olimpiadi Invernali boom di pagamenti digitali in provincia di Sondrio: +32,6% quelli internazionali, che arrivano a rappresentare il 26% del totale. Taxi e strutture ricettive i settori più “cashless” - facebook.com facebook