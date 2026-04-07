L’INPS ha comunicato le date in cui verranno effettuati i pagamenti per il mese di aprile 2026, includendo assegni e pensioni. Il calendario riguarda pensionati, famiglie, persone in cerca di lavoro e beneficiari di misure di sostegno al reddito. Le date precise dei versamenti sono state rese note dall’ente previdenziale, che ha organizzato il programma di pagamenti per quella mensilità.

L’INPS ha definito il programma dei versamenti per aprile 2026, interessando pensionati, nuclei familiari, persone in cerca di occupazione e chi riceve misure di sostegno al reddito. Il calendario permette a cittadini e famiglie di pianificare con precisione le proprie spese e i prelievi. Le pensioni sono state depositate mercoledì 1° aprile sui libretti di risparmio, sui conti postali e bancari. invece sceglie l’estrazione di denaro liquido presso gli sportelli di Poste Italiane, il prelievo segue una rotazione alfabetica che proseguirà fino all’8 aprile. Scadenze per sussidi familiari e ammortizzatori sociali. L’Assegno Unico e Universale ha figli a carico prevede due diversi momenti di erogazione nel corso del mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pagamenti INPS aprile 2026: ecco quando arrivano assegni e pensioni

Pensioni aprile 2026: quando arrivano i pagamenti, cosa controllare nel cedolino e possibili arretratiCon l’arrivo del mese di aprile cresce l’attenzione dei pensionati sulle date di pagamento e sulle eventuali variazioni dell’importo.

Il calendario dei pagamenti Inps di febbraio dalle pensioni ad assegni e bonusAnche a febbraio milioni di italiani attendono il pagamento Inps per una serie di voci: pensioni, Assegno unico, assegni familiari, Assegno di...

PAGAMENTI INPS APRILE 2026 ecco Tutte le Date Ufficiali! NASpI, ADI, Bonus e Assegno Unico

Temi più discussi: Pagamenti Inps aprile 2026, le date da segnare sul calendario; Pagamenti Inps aprile 2026, dall'Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI: le date da segnare e la guida; Pagamenti INPS di aprile 2026: le date di pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI e SFL; Il calendario dei pagamenti Inps di aprile 2026, dalle pensioni alla Naspi: tutte le date.

Assegno Unico aprile 2026, calendario pagamenti: date e cosa sapereL'Inps ha già definito le finestre temporali per i beneficiari dell’Assegno unico di questo mese: il pagamento è atteso nella seconda metà del mese di aprile. C’è però differenza sulle date di pagamen ... tg24.sky.it

Date pagamento INPS aprile 2026: pensioni, NASpI, Assegno unico e altre prestazioniScopri le date pagamento INPS aprile 2026 per pensioni, NASpI, Assegno unico, inclusione e supporto formazione. trend-online.com

Pagamenti Inps aprile 2026, dall'Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI: le date da segnare sul calendario - facebook.com facebook

Pagamenti INPS di aprile 2026: le date di pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI e SFL • Calendario pagamenti INPS di aprile 2026: pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI e SFL. Tutte le date per famiglie e lavoratori. x.com