In occasione dell’8 marzo, la Uil Liguria ha sottolineato l’importanza di promuovere dignità e rispetto nel mondo del lavoro come strumenti per contrastare ogni forma di violenza sulle donne. La giornata serve a ricordare che la parità di genere è strettamente legata a condizioni lavorative più eque e rispettose. La questione viene evidenziata in un contesto di attenzione alle questioni di genere nel settore lavorativo.

La dignità nel mondo del lavoro come mezzo di contrasto alla violenza sulle donne. In occasione dell'8 marzo, Uil Liguria ricorda ancora una volta che la parità di genere passa soprattutto da un mondo del lavoro più equo e dignitoso. "I dati descrivono una tendenza che ci preoccupa – dice Salvatore Balestrino, coordinatore territoriale della Uil Liguria per lo spezzino – Le donne guidano il 25,5% delle imprese provinciali (più della media regionale e nazionale) un primato che racconta coraggio e intraprendenza. Eppure, anche qui il terreno cede: nel 2024 si contano 5.231 imprese femminili, l'1,7% in meno rispetto all'anno prima. Le donne sono oltre la metà della popolazione, ma solo il 43% degli occupati.

© Lanazione.it - L’8 marzo nel mondo del lavoro: "Dignità e rispetto per le donne contro ogni forma di violenza"

