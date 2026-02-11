Ristorante Rescigno arriva il menù di Carnevale anche gluten free

Il Ristorante Rescigno presenta il nuovo menù di Carnevale, con piatti dedicati alla festa e anche opzioni senza glutine. La tradizione napoletana si ripropone in tavola, offrendo gusti autentici e ricette classiche rivisitate per accontentare tutti. La cucina si prepara a festeggiare con sapori tipici e qualche sorpresa speciale.

Il Carnevale non è solo una festa di colori e maschere, ma soprattutto un rito culinario che affonda le radici nel cuore della tradizione napoletana. Il  Ristorante Rescigno  propone il proprio  m enù di Carnevale, un viaggio gastronomico tra i sapori più autentici della memoria, con una importante particolarità:  l a proposta è disponibile anche in versione senza glutine. Il menu di Carnevale del Ristorante Rescigno è il giusto mix tra storia e devozione gastronomica con un occhio ai valori che contraddistinguono questa famiglia, ovvero  Tradizione, Passione e Inclusività. Ai piatti classici del Ristorante Rescigno si aggiungono le “colonne portanti” della cucina carnevalesca napoletana:lo  scagnoziello di polenta, fritto a regola d’arte per risvegliare il palato, i primi della tradizione, ovvero la  lasagna rossa classica, ricca e opulenta come vuole il cerimoniale, e gli iconici  spaghetti con soffritto di frattaglie di maiale, un piatto per i veri amanti dei sapori forti e sinceri.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

