Ristorante Rescigno arriva il menù di Carnevale anche gluten free

Il Ristorante Rescigno presenta il nuovo menù di Carnevale, con piatti dedicati alla festa e anche opzioni senza glutine. La tradizione napoletana si ripropone in tavola, offrendo gusti autentici e ricette classiche rivisitate per accontentare tutti. La cucina si prepara a festeggiare con sapori tipici e qualche sorpresa speciale.

Il Carnevale non è solo una festa di colori e maschere, ma soprattutto un rito culinario che affonda le radici nel cuore della tradizione napoletana. Il Ristorante Rescigno propone il proprio m enù di Carnevale, un viaggio gastronomico tra i sapori più autentici della memoria, con una importante particolarità: l a proposta è disponibile anche in versione senza glutine. Il menu di Carnevale del Ristorante Rescigno è il giusto mix tra storia e devozione gastronomica con un occhio ai valori che contraddistinguono questa famiglia, ovvero Tradizione, Passione e Inclusività. Ai piatti classici del Ristorante Rescigno si aggiungono le “colonne portanti” della cucina carnevalesca napoletana:lo scagnoziello di polenta, fritto a regola d’arte per risvegliare il palato, i primi della tradizione, ovvero la lasagna rossa classica, ricca e opulenta come vuole il cerimoniale, e gli iconici spaghetti con soffritto di frattaglie di maiale, un piatto per i veri amanti dei sapori forti e sinceri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Napoli, il Ristorante Rescigno si distingue per aver portato il gluten free a livelli di eccellenza.

A Napoli, il Carnevale si vive anche a tavola.

