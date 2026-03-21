Sono state presentate le migliori colombe di Pasqua artigianali del 2026, disponibili in diverse varianti come classiche, farcite, vegane e senza glutine. Le pasticcerie offrono prodotti che combinano bontà e estetica, ideali anche come regali. Tra le proposte figurano vari gusti, tra cui pistacchio, e versioni senza glutine o lattosio, tutte caratterizzate da una consistenza molto soffice.

La ricetta classica Come per panettone, la colomba è un dolce tutelato da un disciplinare di produzione: la denominazione «colomba» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il due per cento di mandorle. Stessi ingredienti di base dell’impasto del panettone comefarina, zucchero, uova, burro e lievito madre e stesse lunghe ore di lievitazione. Solo canditi per le colomba e necessariamente glassa però: se nel panettone tradizionale non è ammessa, per la colomba invece è necessaria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Colomba di pasqua artigianale: classiche, farcite, vegane e gluten free, ecco le migliori del 2026

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