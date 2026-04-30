In un momento di tensioni e conflitti, ci sono persone che scelgono di opporsi alla guerra e alla violenza. Tra queste ci sono individui provenienti da diverse parti di Israele e Palestina, che rifiutano le azioni militari e cercano vie di pace. Ho incontrato un giovane attivista romano, coinvolto in movimenti di opposizione, e ho osservato come non tutti in queste regioni condividano un’unica narrazione. Questi sono i protagonisti che si distinguono per il loro rifiuto di calarsi in un mondo di conflitti.

Ho conosciuto Toaff. Il giovane “brigatista” di Roma e i coloni nazisti di Netanyalu non sono tutto Israele. Né i pirati che – scherani degli oligarchi americani, europei, russi, “israeliani”, “arabi”, di tutto l’orrendo mondo dei miliardari – afferrano gli uomini giusti che, con pietà e coraggio, affrontano il mare per dare aiuto alle vittime dell’antisemitismo moderno, degli assassini di Gaza e di Rabin, dei rinnegatori della storia. Centinaia di ragazzi ebrei in questo momento si rifiutano (e sono ragazzi coraggiosi, patrioti) di prendere le armi nell’esercito massacratore. Un uomo – fra i tanti – è in carcere e affronta le torture, non cede né al terrorismo né agli invasori: ed è Bargouthi, il Mazzini del popolo palestinese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco chi sono i veri eroi di Israele e Palestina che rifiutano la guerra

El negocio detrás de Palestina. Por eso volverá la guerra en Gaza

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#Flottilla L’abbordaggio di Israele. Sui social di #Radio1 il racconto degli attivisti sulle navi fermate “Pioggia di droni, minacce con le armi, blocco alle richieste di aiuto, motori distrutti. Poi costretti a inginocchiarci”. @valeriafrasca x.com