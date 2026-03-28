Iran la guerra si allarga agli Houthi | chi sono che ruolo possono avere ora nel conflitto contro Israele e USA

Il conflitto tra USA, Israele e Iran si sta espandendo, coinvolgendo anche i gruppi Houthi, movimentando ulteriormente la situazione nella regione. I Houthi sono un movimento armato che opera in Yemen e che ha già avuto incontri con le forze internazionali in passato. La loro presenza nel conflitto ha suscitato attenzione, poiché potrebbero influenzare gli sviluppi tra le parti coinvolte.

Il conflitto tra USA, Israele ed Iran si sta allargando a macchia d’olio, nonostante i tentativi, più o meno falliti, di stabilire quanto meno una tregua. Questa mattina gli Houthi hanno rivendicato il loro primo attacco contro Israele dall’inizio della guerra un’attacco che fa seguito, come ribadito in una nota, “ai continui attacchi contro le infrastrutture in Iran, Libano, Iraq e nei Territori palestinesi”.?L’ingresso ufficiale degli Houthi nella guerra di fatto rappresenta un ulteriore passo verso l’allargamento della situazione critica. Possono colpire impianti petroliferi e infrastrutture strategiche in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, oltre a interferire con le rotte marittime attorno alla Penisola Arabica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Iran, la guerra si allarga agli Houthi: chi sono che ruolo possono avere ora nel conflitto contro Israele e USA Articoli correlati Guerra Iran-Israele, il conflitto si allarga: 32 feriti in Bahrein, esplosioni a Doha. Israele sbarca in Libano: abbattuto elicotteroIl conflitto tra Iran, Israele e gli alleati regionali continua a intensificarsi con nuovi attacchi nella notte tra l’8 e il 9 marzo. Guerra in Iran: chi è Ghalibaf, l’interlocutore intransigente che tratterà con Usa e Israele. “Trump vuole la fine del conflitto entro il 9 aprile”Oltre tre settimane di attacchi senza che Stati Uniti o Israele abbiano ancora prevalso contro il regime degli ayatollah. Gli USA stanno perdendo la guerra in Iran (per ora). Perché, con quali conseguenze e cosa accadrà Approfondimenti e contenuti su Iran la guerra si allarga agli Houthi... Temi più discussi: Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le (finte) certezze di Trump, i (veri) dubbi degli esperti e l'impossibile che diventa possibile; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; Guerra in Iran, è iniziato il razionamento energetico. Appelli a ridurre i consumi. Iran, attacco a base Usa in Arabia: 12 feriti. Lo Yemen si unisce alla guerra: primo missile contro IsraeleMilano, 28 mar. -(Adnkronos) - La servitizzazione dell'economia oggi si traduce in un semplice numero: l'Italia ha un prodotto interno lordo che per oltre il 73% è composto proprio da questo tipo di ... ilfattoquotidiano.it Guerra in Iran, ultime notizie. Missili sul Emirati e Oman, colpita base Usa in Arabia: militari feriti. Gli Houthi entrano in guerra: lancio di razzi su Israele dallo YemenRaid israeliano contro obiettivi del regime: esplosioni a Teheran. Wsj: Il Pentagono valuta invio di altri 10mila soldati per operazioni di terra. Razzi sugli Emirati Arabi e in Oman ... quotidiano.net I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele, il primo dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, al termine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 - facebook.com facebook Un mese di guerra con l'Iran e i fronti sono ancora tutti aperti x.com