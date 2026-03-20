Il 20 marzo 2026 segna il ritorno di Thomas Shelby nel film sequel “ Peaky Blinders: The Immortal Man “, un lungometraggio che vede il protagonista affrontare i conflitti della Seconda Guerra Mondiale. La pellicola riaccende l’interesse globale sulla vera storia della banda di Birmingham, attiva tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Sebbene il cinema li ritragga come antieroi carismatici, la realtà storica descrive un gruppo di giovani criminali spietati che esercitavano un controllo violento sui quartieri più poveri della città inglese. Una scena di Peaky Blinders (Netflix) Uno dei dettagli più iconici della serie TV riguarda l’abitudine dei membri della banda di cucire lamette da barba nelle visiere dei propri berretti per accecare gli avversari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Peaky Blinders, tutta la verità: le lamette nei cappelli sono un falso, ecco chi erano i veri dandy criminali

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