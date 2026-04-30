Domani si gioca la semifinale del torneo Masters 1000 di Madrid, con il match tra il tennista italiano e il francese Fils. Dopo aver superato Jodar, il numero uno del mondo, il tennista italiano si prepara per affrontare l’avversario francese. L’incontro si terrà in un orario ancora da definire, e rappresenta un passaggio importante nel cammino verso la finale del torneo.

Mancava solo un Masters 1000 a Jannik Sinner per completare il set e raggiungere almeno la semifinale in tutti e nove gli eventi di categoria: era il Mutua Madrid Open. Detto, fatto. E tornerà in campo domani, non prima delle 16, contro Arthur Fils per disputare la quarta semifinale di fila del suo 2026, quinta in carriera in un 1000 su terra. Con un traguardo ancor più importante nel mirino: raggiungere la finale in Spagna per tentare di diventare il primo giocatore a vincere cinque Masters di fila e soltanto il secondo (dopo Djokovic) a trionfare in tutti gli eventi di categoria. La rincorsa proseguirà domani: Sinner e Fils giocheranno la prima semifinale, sul Manolo Santana, con il francese che è uno dei giocatori più in forma del momento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco a che ora gioca Sinner nella semifinale di Madrid contro Fils

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