Eccellenza Civitanovese la ricetta è vincere le gare interne

La Civitanovese punta a migliorare le prestazioni in casa per ottenere risultati più favorevoli. L’allenatore ha osservato che la squadra mostra buoni valori, ma per salvarsi deve vincere gli incontri tra le mura amiche e nelle sfide dirette con le rivali più dirette. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni durante le partite interne per aumentare le possibilità di salvezza.

"Ho visto una Civitanovese con buoni valori ma per salvarsi è necessario avere la meglio negli scontri diretti, soprattutto quelli tra le mura amiche". È il giudizio di Gabriele Baldassarri, ex calciatore rossoblù che ha osservato in tv il match perso ad Urbino (1-0) a causa del gol di Bellucci a pochi secondi dalla fine. "La Civitanovese – commenta – ha fatto la sua gara, ma non vi sono state molte occasioni. Il match era indirizzato sul pareggio, che sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto in campo". Baldassari ben conosce le formazioni che lottano nei bassifondi della classifica considerando che fino a qualche settimana fa è stato alla guida del Montegranaro, altra contendente per la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

