Santa Cecilia raffica di controlli | multe sequestri e un Daspo urbano

Questa mattina, la polizia municipale di Eboli ha intensificato i controlli nella zona di Santa Cecilia. Sono state elevate diverse multe, sequestrati alcuni veicoli e applicato un Daspo urbano a un paio di persone. L’obiettivo è mantenere l’ordine pubblico e garantire sicurezza ai residenti. Le forze dell’ordine continueranno a presidiare il territorio nei prossimi giorni.

Prosegue l'attività di monitoraggio del territorio disposta dal Comando di Polizia Municipale di Eboli, guidato dal tenente colonnello Daniele De Sanctis. Nella serata di ieri gli agenti hanno organizzato un posto di controllo mirato nella frazione di Santa Cecilia, con particolare attenzione.

