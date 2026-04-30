È una Trento senza i big Porro | Comunque forte

A Trento, il focus del momento si sposta sul mercato e sui cambiamenti in atto, con Alberto Giuliani che si prepara a lasciare la squadra. Le discussioni sui possibili successori si susseguono rapidamente, alimentate da voci che circolano di continuo. Nel frattempo, la squadra si presenta senza i giocatori più noti, mentre l’allenatore commenta che, nonostante tutto, la formazione rimane comunque forte.

C’è il mercato al centro, non potrebbe essere altrimenti dal momento che Alberto Giuliani ha le valigie pronte e che le voci sui suoi successori si susseguono di minuto in minuto, come potete anche leggere qui a fianco. Modena però vede da vicinissimo l’obiettivo europeo. Non soltanto perché per il secondo anno consecutivo è stata brava a conquistarsi l’accesso alla finale che decreta il quinto posto e l’accesso alla Challenge Cup 20262027, ma anche perché l’avversaria, la favorita Itas Trentino terza in regular season, si presenterà al fischio iniziale della gara di domani (ore 18) senza le sue due bocche da fuoco migliori: Alessandro...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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