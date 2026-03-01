Al Gotha del centrodestra | Governo comunque forte

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha partecipato a un evento a Varese, entrando nel merito del quesito referendario e analizzando gli aspetti tecnici. Durante l'intervento, ha anche affrontato le implicazioni politiche del voto, commentando il contesto del centrodestra e affermando che il governo rimane comunque forte. La sua presenza ha attirato l'attenzione sui temi legati alla consultazione popolare.

È entrato nel merito del quesito, con i suoi aspetti più tecnici, ma non si è sottratto alle considerazioni sull’effetto politico del voto: a parlare di referendum a Varese è arrivato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Lo ha fatto in occasione della convention del centrodestra al Santuccio. "Sul fronte avverso – ha sottolineato – ciò che semina terrore e panico è il sorteggio con cui eradicheremo il potere cancerogeno delle correnti all’interno del Csm. Altro che attentare all’autonomia e indipendenza della magistratura: la libereremo dai pericolosi intrecci con la politica, ma soprattutto libereremo i tanti magistrati perbene dal potere delle correnti che in questi anni hanno promosso per affiliazione, non per merito". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

