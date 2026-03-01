Conte e il futuro | Ho un altro anno di contratto La tattica resta comunque il suo forte Corsera

Antonio Conte ha dichiarato di avere un altro anno di contratto con il Napoli. La sua posizione sulla durata dell’accordo rimane chiara, e il tecnico ha confermato di voler proseguire l’esperienza con il club. La questione contrattuale e le prospettive future sono al centro dell’attenzione, mentre le sue parole indicano un proseguimento stabile del rapporto professionale.

È consapevole che giocando così, non si andrà lontano. La qualificazione in Champions è diventata la sostanza della stagione. Mg Napoli 23052025 - campionato di calcio serie A Napoli-Cagliari foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte-Aurelio De Laurentiis Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive del futuro di Antonio Conte a Napoli. E definisce tattica la risposta del tecnico sul suo futuro a Napoli. Già, il futuro. Antonio parla poco (prima delle partite ormai non lo fa più) ed è complicato decifrare dai suoi sguardi cosa sarà di lui a fine stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

