È una cosa che proprio non mi aspettavo L’annuncio di Milly Carlucci la sorpresa in famiglia

Durante una recente intervista, la conduttrice ha annunciato una novità che ha sorpreso la sua famiglia. La notizia riguarda un cambiamento nel suo percorso professionale legato alla televisione italiana, dove è conosciuta per il suo stile distintivo e la lunga carriera. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni di sorpresa tra coloro che la seguono e la supportano da anni.

Il futuro della televisione italiana passa ancora una volta da un volto simbolo della sua eleganza e della sua solidità: Milly Carlucci. La conduttrice, da anni pilastro del sabato sera di Rai 1, continua a essere al centro di riflessioni e progetti che guardano avanti, tra conferme e possibili rivoluzioni. Il suo nome resta inevitabilmente legato a Ballando con le Stelle, ma nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su un possibile ritorno di format storici come Canzonissima, che potrebbero ridefinire il prime time della rete ammiraglia. >> “Dice basta”. Ballando con le stelle, la voce dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci In...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Da noi... a ruota libera, Milly Carlucci interviene in diretta: l'annuncio che spiazza Francesca Fialdini “Hai vinto tu”. Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci e la classifica della puntataLa serata di sabato 11 aprile ha riportato al centro dell’attenzione Canzonissima 2026, il varietà di Rai 1 che continua a far discutere e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milly Carlucci senza freni: la stoccata su De Martino a Sanremo, poi 'glissa' su Lucarelli (e difende Barbara D'Urso); Milly Carlucci: Canzonissima si è adattata ai tempi. Barbara D’Urso? Talento buttato senza colpe; Milly Carlucci vorrebbe Cruciani a Ballando: Ci annusiamo. E dice la sua su Barbara D’Urso; Canzonissima, nuova edizione nel 2027. Milly Carlucci: La Rai è molto soddisfatta dei risultati. Milly Carlucci: «Sono stata una mamma invadente, ma sarò una nonna attenta a non oltrepassare i giusti limiti»La conduttrice si prepara a diventare nonna per la prima volta: la figlia Angelica Donati, la primogenita avuta dal marito Angelo Donati, aspetta una bambina che nascerà tra poche settimane ... vanityfair.it Milly Carlucci: Sarò una nonna attenta, non voglio invadere la vita dei genitoriMilly Carlucci si prepara a diventare nonna, e svela le novità per la prossima edizione di Ballando con le stelle ... rumors.it Il 9 e 10 maggio casting live con Milly Carlucci e i protagonisti di “Ballando con le Stelle”. Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, approda al Centro Commerciale Campania per la Tappa Sud, in pr - facebook.com facebook La giuria di #BallandoConLeStelle è confermata Milly Carlucci: «Tutti me lo domandano e dico che ci vuole pazienza, perché questo è il momento del casting. La giuria in pectore è sempre confermata di anno in anno, poi la vita può portare anche a fare dell x.com