Hai vinto tu Canzonissima l’annuncio di Milly Carlucci e la classifica della puntata

Sabato 11 aprile, la trasmissione di Rai 1 dedicata a Canzonissima 2026 ha trasmesso la sua puntata, attirando l’attenzione dei telespettatori. Durante la serata, è stato annunciato il vincitore con la frase “Hai vinto tu” pronunciata da Milly Carlucci. La classifica finale è stata mostrata in diretta, suscitando reazioni tra il pubblico e sui social media. La trasmissione prosegue a coinvolgere gli spettatori con le sue dinamiche.

La serata di sabato 11 aprile ha riportato al centro dell’attenzione Canzonissima 2026, il varietà di Rai 1 che continua a far discutere e appassionare il pubblico settimana dopo settimana. Alla guida dello show c’è Milly Carlucci, volto storico della televisione italiana, che anche in questa quarta puntata ha orchestrato uno spettacolo capace di mescolare musica, nostalgia e competizione. >> Amici 25, si scopre tutto sull’allievo: amara sorpresa per il pubblico Il tema scelto per l’appuntamento ha acceso subito la curiosità: “La rivincita di Sanremo”, un viaggio tra quei brani che non hanno trionfato al Festival ma che nel tempo sono diventati veri e propri simboli della musica italiana.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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HAI VINTO TU. CANZONISSIMA: L’ANNUNCIO SUL VINCITORE TRA CAOS, POLEMICHE E CLASSIFICA COMPLETA