Durante la trasmissione “Da noi... a ruota libera” in diretta, Milly Carlucci ha annunciato l’imminente avvio di Canzonissima, che andrà in onda sabato su Rai1. In un videomessaggio, la conduttrice ha comunicato che il cast sarà composto da interpreti di rilievo e che, per ogni puntata, sarà scelta la Canzonissima in modo collettivo. La notizia ha colto di sorpresa Francesca Fialdini.

Sorpresa per Francesca Fialdini durante Da noi. a ruota libera. In un videomessaggio, Milly Carlucci ha annunciato l’imminente debutto di Canzonissima, al via sabato su Rai1: “Ci sarà un cast fantastico di interpreti e tra di loro sceglieremo insieme la Canzonissima di puntata. Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Claudio Cecchetto, Simona Izzo. e non finisce qui". La Carlucci ha rivolto a Francesca Fialdini un invito esplicito: “Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu ”. Immediata la risposta della conduttrice: “Ma certo!”. Un annuncio accolto con sorpresa ed entusiasmo in studio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da noi... a ruota libera, Milly Carlucci interviene in diretta: l'annuncio che spiazza Francesca Fialdini

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