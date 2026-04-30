Durante il terzo giorno di visita di stato negli Stati Uniti, la regina Camilla si è recata a New York, dove ha incontrato due figure di spicco del mondo della moda e dello spettacolo. La sovrana ha indossato un prezioso cimelio di famiglia e ha riabbracciato Sarah Jessica Parker, nota per il ruolo in una celebre serie televisiva, e Anna Wintour, direttrice di Vogue US. Entrambe le donne hanno sfoggiato look che richiamano lo stile della principessa Diana.

La regina Camilla sta dando tutto in queste giornate americane. Se l'obiettivo era distendere i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito, la missione diplomatica di re Carlo e consorte sembra essere riuscita, almeno sul piano della comunicazione. All'arrivo a Washington, la sovrana ha pensato bene di sfoggiare una spilla Cartier raffigurante le bandiere dei due paesi insieme mentre nella seconda giornata ha tirato fuori dei gioielli di straordinario valore storico e affettivo, tra cui una parure di ametista appartenuta alla madre della regina Vittoria. Per i vari appuntamenti in agenda a New York, Camilla ha indossato un ensemble blu navy disegnato da Fiona Clare che ha impreziosito con un altro cimelio poco conosciuto proveniente dallo scrigno della Regina Madre.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È proprio così, a New York la regina Camilla incontra due regine del glamour, Carrie Bradshaw e Anna Wintour (entrambe con look che strizzano l'occhio allo stile della principessa Diana)

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