Regina Camilla e Anna Wintour | due tagli capelli splendidi e agli antipodi

Durante le stesse ore in cui il principe Andrea veniva arrestato, la regina Camilla ha incontrato nella residenza reale Dame Anna Wintour, creando un contrasto evidente. Camilla ha sfoggiato un taglio corto e sbarazzino, mentre Wintour portava un'acconciatura lunga e liscia. La visita tra le due donne ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto per le differenze di stile tra le due. L’evento si è svolto nel pieno delle tensioni legate allo scandalo reale, ma le due hanno mantenuto un atteggiamento rilassato.

Mentre lo scandalo del principe Andrea Mountbatten-Windsor sconvolgeva la casa reale britannica, durante le stesse ore dell’arresto, ieri, la regina Camilla incontrava nella residenza reale Dame Anna Wintour. Le foto delle due “ragazza” di oltre 70 anni, sono splendide. Queen Camilla non perde fascino ed eleganza accanto alla regina dello stile mondiale: la Global Chief Content Officer e Direttrice Creativa di Condé Nast. A sostenerla, più di tutto, oltre quella spilla a cuore che campeggiava al centro del suo petto, il taglio capelli magistrale. I tagli capelli impeccabili, a dire la verità, erano due. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Regina Camilla e Anna Wintour: due tagli capelli splendidi e agli antipodi Leggi anche: La regina Camilla sceglie il nero per incontrare la regina della moda Anna Wintour (eccezionalmente senza occhiali) in una giornata drammatica per il regno Leggi anche: La regina Camilla è andata sul set della seconda stagione di "Rivals". E ha dato il ciak agli attori Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La regina Camilla sceglie il nero per incontrare la regina della moda Anna Wintour (eccezionalmente senza occhiali) in una giornata drammatica per il regno; Re Carlo in pubblico dopo l’arresto di Andrea: No comment sul fratello alla London Fashion Week; La regina Camilla sceglie il nero per incontrare la regina della moda Anna Wintour eccezionalmente senza occhiali in una giornata drammatica per il regno; Un reale va in prigione… ma non quello! La principessa Anna visita HMP Leeds mentre continua gli impegni reali poche ore dopo che il fratello Andrew è stato arrestato nella sua casa di Sandringham. La regina Camilla sceglie il nero per incontrare la regina della moda Anna Wintour (eccezionalmente senza occhiali) in una giornata drammatica per il regnoLa sovrana britannica ha indossato un insolito total black per accogliere a Clarence House la storica direttrice di Vogue US. Le due riunite per dare il via alla London Fashion Week hanno discusso del ... vanityfair.it Wimbledon, dalla Regina Camilla a Hugh Grant: chi sono vip e reali che assisteranno ai quarti di finaleLa regina Camilla, ma anche Hugh Grant e la moglie Anna Grant, oltre ad altri volti noti come il presentatore della BBC Nick Robinson. I vip cominciano ad arrivare a Wimbledon in occasione del decimo ... ilmessaggero.it THE QUEEN AND THE QUEEN OF FASHION! La regina Camilla e Anna Wintour si sono incontrate a Clarence House per parlare della moda inglese all’inizio della London Fashion Week e per discutere del progetto della @thequeensreadingroom che ha mol - facebook.com facebook Il Cammino della Regina Camilla: alla scoperta della Valle dell’Amaseno x.com