La regina Camilla sceglie il nero per incontrare la regina della moda Anna Wintour eccezionalmente senza occhiali in una giornata drammatica per il regno

La regina Camilla ha indossato un completo nero per incontrare Anna Wintour, portando un outfit insolito in una giornata difficile per la monarchia. La visita si è svolta a Clarence House, dove la regina ha ricevuto la famosa direttrice di Vogue US senza occhiali e con un look sobrio. La scelta del colore ha attirato l’attenzione, dando un tono serio all’appuntamento. La presenza di Wintour ha sottolineato l’interesse internazionale verso la famiglia reale in un momento complesso. La giornata si è conclusa con un colloquio riservato tra le due.

A stupire è l'outfit sfoderato dalla regina Camilla, un insolito total black preferito ai suoi soliti colori, il blu reale, il verde bosco oppure il bianco neve. Accanto a lei in una serie di scatti che sottolineavano una certa complicità tra le due, Anna Wintour avvolta in un cappotto doppiopetto con revers a lancia rosso bordeaux con abito jacquard coordinato, impreziosito da una stratificazione di collane luminose e colorate. Segni particolari: lo sguardo dritto in camera.