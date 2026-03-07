Via Pisacane addio allagamenti La maxi-vasca pronta entro l’anno

A Sassonia sud, in corrispondenza di via Ruggeri, sono stati completati i lavori per migliorare la qualità delle acque. Inoltre, in via Pisacane si stanno realizzando interventi per prevenire gli allagamenti, con una maxi-vasca che dovrebbe essere pronta entro la fine dell’anno. Questi interventi riguardano sia la rete idrica che le opere di contenimento delle acque.

Stop allagamenti in via Pisacane e acque sempre più pulite a Sassonia sud (in corrispondenza di via Ruggeri). Sono in fase avanzata i lavori della vasca di raccolta delle acque meteoriche in corso nell’area tra via del Bersaglio e via Fratelli Zuccari: l’impianto sarà pronto entro la fine dell’anno. Un progetto realizzato da Aset, ingegneristicamente impegnativo, sia per la presenza di acqua sotto il terreno, vista la vicinanza al mare, sia per il passaggio delle tubazione sotto i binari. Quest’ultima fase, concertata con Rfi, è molto delicata per l’interruzione della linea ferroviaria per 36 ore ed è prevista per ottobre. "Dovremo saper concentrare il lavoro di uomini e mezzi – ha fatto presente il presidente di Aset, Giacomo Mattioli – perchè l’attraversamento avvenga in un giorno e mezzo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La grande vasca sotto al parcheggio che fermerà gli allagamentiÈ un’opera strategica per il territorio, soprattutto per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

