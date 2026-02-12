E-Prix Jeddah 2026 | le info sul circuito e dove vedere le gare in Tv e in streaming

Questa settimana il Mondiale di Formula E torna in Arabia Saudita, pronta a disputare il primo doppio round stagionale sul circuito di Corniche. Le gare si terranno davanti a un pubblico internazionale e saranno trasmesse in diretta in TV e streaming. I piloti si preparano a sfidarsi in un circuito che promette emozioni forti, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento.

Dopo il tris di gare inaugurali disputate al di là dell'Atlantico, il campionato del mondo Abb Fia Formula E è pronto a tornare in pista questo fine settimana al Jeddah Corniche Circuit, in Arabia Saudita, impianto che ospiterà il primo "doppio round" della stagione 12. La situazione in classifica è quanto mai fluida, con Nick Cassidy (Citroën) ancora leader nonostante lo zero rimediato nell'ultima tappa di Miami e una folta schiera di inseguitori a insidiarlo, a cominciare dal nuovo recordman assoluto di vittorie Mitch Evans (Jaguar Tcs). L'appuntamento segna anche il ritorno del Pit Boost, regola che sarà adottata solo per la gara del venerdì e impone una sosta di 30” ai box per ricevere un bonus di energia del 10% (tramite una ricarica ultra-rapida da 600 kW). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il campionato di Formula E torna negli Stati Uniti, questa volta a Miami.

