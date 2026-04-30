È morto nel suo ospedale Addio Gensini re di Careggi La sanità fiorentina in lutto

È deceduto presso l’ospedale di Careggi, struttura in cui aveva trascorso molti anni della propria attività. La notizia è stata annunciata dai familiari, mentre si svolgevano le procedure di fine vita presso la struttura sanitaria. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano la figura come un punto di riferimento nel settore sanitario locale. La salma è stata affidata alle procedure di rito previste dall’ospedale.

di Lisa Ciardi FIRENZE È morto a Careggi, lo stesso ospedale al quale aveva dedicato gran parte della propria vita. Si è spento ieri, a 80 anni, il professore Gian Franco Gensini, studioso di prestigio internazionale, protagonista di spicco della sanità fiorentina e toscana degli ultimi decenni, già preside di Medicina dal 2001 al 2007 e di nuovo dal 2009 al 2013, considerato per anni il "re di Careggi". A dare l’annuncio della scomparsa è stata proprio l’Università di Firenze, dove era stato a lungo docente di Medicina interna. Nato a Firenze il 13 maggio 1945, allievo di Gian Gastone Neri Serneri, Gensini si era formato nell’Ateneo fiorentino, al quale aveva poi legato l’intero percorso professionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È morto nel “suo“ ospedale. Addio Gensini, re di Careggi. La sanità fiorentina in lutto Notizie correlate Lutto nel mondo della sanità per la scomparsa a 81 di Gian Franco GensiniLUCCA – “Con la scomparsa di Gian Franco Gensini perdiamo un maestro, un riferimento autorevole e una figura che ha segnato profondamente la comunità... E’ morto Gensini, il “re di Careggi”. Fu preside di MedicinaFirenze, 29 aprile 2026 – E’ morto all’età di 81 anni (li avrebbe compiuti fra un mese) Gian Franco Gensini, per anni considerato “il re di Careggi”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: È morto nel suo ospedale. Addio Gensini, re di Careggi. La sanità fiorentina in lutto; Addio al professor Gian Franco Gensini, protagonista della cardiologia moderna; Firenze, addio al professor Gian Franco Gensini – Lascia un vuoto enorme nella medicina italiana; Addio a Gian Franco Gensini, il professore che guidò per anni la facoltà di Medicina a Firenze. È morto nel suo ospedale. Addio Gensini, re di Careggi. La sanità fiorentina in luttoAveva 80 anni, per decenni è stato il leader dell’azienda ospedaliera-universitaria. Docente di medicina interna e direttore di cardiologia, oltre 650 le sue pubblicazioni. . lanazione.it Omceo Firenze: Addio Gensini, maestro per tante generazioni di professionistiCon la scomparsa di Gian Franco Gensini perdiamo un maestro, un riferimento autorevole e una figura che ha segnato profondamente la comunità medica. quotidianosanita.it Addio a Gian Franco Gensini, preside e ricercatore che ha segnato la sanità toscana - facebook.com facebook Addio a Gian Franco Gensini, preside, uomo di potere e ricercatore che ha segnato la sanità toscana x.com