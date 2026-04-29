Gian Franco Gensini è deceduto all'età di 81 anni, a meno di un mese dal suo compleanno. È stato preside di Medicina e per molti anni è stato riconosciuto come una figura di rilievo nel settore sanitario e accademico. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo della medicina e dell'istruzione superiore. La notizia ha suscitato commenti tra colleghi e studenti, che ricordano il suo ruolo di leadership e impegno.

Firenze, 29 aprile 2026 – E’ morto all’età di 81 anni (li avrebbe compiuti fra un mese) Gian Franco Gensini, per anni considerato “il re di Careggi”. Già ordinario di Medicina Interna e Cardiologia, Gensini fu preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Firenze. L’Ordine dei medici. “Con la scomparsa di Gian Franco Gensini perdiamo un maestro, un riferimento autorevole e una figura che ha segnato profondamente la comunità medica. Alla sua famiglia va il nostro pensiero più sincero e partecipe”, dice Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze. “Ricordare Gensini significa ripercorrere un pezzo di storia della medicina fiorentina, ma per chi lo ha conosciuto da vicino significa soprattutto il racconto di un incontro che cambiava prospettiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto Gensini, il “re di Careggi”. Fu preside di Medicina

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Tutto Bimbo Gensini. . Chi l'ha detto che viaggiare con un passeggino debba essere complicato 1 Se si apre e chiude con una mano sola 2 Se è così leggero che lo puoi portare a tracolla 3 Se regala la libertà di muoverti ovunque Quid³ è il compag - facebook.com facebook