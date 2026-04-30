È deceduto Franco Botto, conosciuto principalmente per essere stato il volto dello spot pubblicitario del Tonno Insuperabile negli anni Ottanta. Aveva 88 anni e la sua immagine rimane impressa: indossava un cappellino di lana, aveva una pipa in bocca e un sorriso naturale. La pubblicità riportava la frase “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”, diventata iconica nel tempo.

La scomparsa a 88 anni. È stato anche assessore del Comune di Moneglia (Genova) È morto Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del Tonno Insuperabile. Aveva 88 anni. Una immagine iconica con il suo cappellino di lana, la pipa stretta in bocca, il sorriso genuino e quella frase “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Uno spot che è rimasto impresso nella memoria collettiva. E infine: “Alla moglie Serenella e al figlio, il Consigliere Mattia Botto, giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza dell’ Amministrazione in questo momento di dolore per la perdita del loro caro”. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Franco Botto, volto storico dello spot del Tonno Insuperabile. Una immagine iconica con il cappellino di lana, la pipa in bocca, il sorriso genuino

Notizie correlate

Leggi anche: È morto Franco Botto, negli anni Ottanta fu il volto dello spot del Tonno Insuperabile: “Lo riconoscevano tutti”

Addio a Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del tonno insuperabileÈ uno spot cult che ricordiamo ancora oggi: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: È morto Franco Botto, celebre volto di una pubblicità degli anni '80; Addio a Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del tonno insuperabile; Addio a Franco Botto: fu lo storico testimonial, con pipa e berretto, di una nota marca di tonno; Addio a Franco Botto, il pescatore dell'iconico spot sul tonno insuperabile - Il video.

È morto Franco Botto, celebre volto del Tonno Insuperabile nella pubblicità degli anni '80Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Franco Botto, celebre volto del Tonno Insuperabile nella pubblicità degli anni '80 ... tg24.sky.it

Addio a Franco Botto, volto iconico dello spot del Tonno InsuperabileOtto secondi sono bastati per entrare nella memoria collettiva degli italiani. Franco Botto, volto iconico dello storico spot del Tonno Insuperabile, è morto a 88 anni. Un nome forse non noto a tutt ... livesicilia.it

È morto Franco Botto, volto iconico - facebook.com facebook

È morto Franco Botto, addio al volto dello spot del 'Tonno Insuperabile' x.com