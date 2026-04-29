È morto Franco Botto, noto per aver interpretato negli anni Ottanta uno dei volti più riconoscibili di uno spot pubblicitario per un noto marchio di tonno in scatola. La pubblicità recitava: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva” ed è rimasta impressa nella memoria di molte persone. La sua immagine è associata a quella campagna pubblicitaria, ancora ricordata oggi.

È uno spot cult che ricordiamo ancora oggi: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”. L’uomo che pronunciava quella frase, Franco Botto, è morto nelle scorse ore all’età di 88 anni. Chi era Botto. Nato nel 1949, berretto verde e pipa stretta in bocca, Botto è stato il marchio di fabbrica della pubblicità che è passata sul piccolo schermo per tanti anni. Soprattutto per quella sua frase pronunciata a denti stretti. Nella vità di tutti i giorni, però, il suo mestiere era tutt’altro visto che non era né attore e neanche un pescatore ma lavorava come responsabile tecnico della Fincantieri di Riva Trigoso, piccola località che fa parte del Comune di Sestri Levante (Genova).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del tonno insuperabile

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