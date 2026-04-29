Addio a Franco Botto il pescatore dell’iconico spot sul tonno insuperabile – Il video

È scomparso Franco Botto, l’attore noto per aver pronunciato la frase «Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva» in uno spot pubblicitario degli anni Ottanta. La pubblicità ha reso celebre il suo volto e la sua voce, legandoli a un prodotto molto conosciuto. La notizia della sua morte è stata diffusa nelle ultime ore, lasciando un ricordo legato a quella campagna pubblicitaria.

« Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva». L’attore che pronunciava quella frase, in un celebre spot degli anni ’80, Franco Botto, non c’è più. Botto è morto all’età di 88 anni. A darne notizia è il Giornale. Classe 1949, tutti lo ricordano mentre pronuncia il claim con berretto verde in testa e pipa stretta in bocca. Ma Botto in realtà non è mai stato un pescatore e nemmeno un attore di carriera: ha lavorato per anni come responsabile tecnico della Fincantieri di Riva Trigoso, piccola località che fa parte del Comune di Sestri Levante (Genova). La vera vita (nel pallone) di Franco Botto. In seguito al suo lavoro a Fincantieri Botto è diventato assessore comunale di Moneglia (Genova).🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Addio a Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del tonno insuperabileÈ uno spot cult che ricordiamo ancora oggi: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Addio a Franco Botto, testimonial del “Tonno insuperabile”La città di Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni Duemila e figura molto conosciuta in città. Contenuti e approfondimenti Addio a Franco Botto, testimonial del Tonno insuperabileAddio a Franco Botto, testimonial del Tonno insuperabile La città di Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni ... ilsipontino.net Addio a Franco Botto, celebre volto dello spot anni Ottanta del tonno insuperabileSi è spento il protagonista di una delle pubblicità più conosciute dell’epoca. Era stato anche assessore comunale ... ilgiornale.it