È morto a San Diego, in California, all'età di 79 anni, John Craig Venter. Ricercatore e imprenditore statunitense, Venter ha partecipato ai primi tentativi di decifrare il genoma umano. La sua attività ha portato a importanti scoperte nel campo della genetica e della biotecnologia. La sua morte è stata annunciata dai familiari.

È morto a San Diego, in California, all'età di 79 anni, John Craig Venter. Imprenditore e scienziato statunitense, Venter è stato tra i protagonisti dei primi tentativi di decifrare il genoma umano, risultato che raggiunse nel 2000 tramite la società da lui creata, Celera. Il sequenziamento del genoma consiste nell’analizzare il Dna umano, identificando l’ordine dei nucleotidi, cioè le unità fondamentali che lo compongono. Venter era malato di tumore. Addio allo scenziato che decodificò il genoma umano Circa trent’anni fa, Venter attirò l’attenzione pubblica per le sue critiche allo Human Genome Project, un’iniziativa governativa statunitense dal costo di 3 miliardi di dollari nata per mappare l’intero genoma umano.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Craig Venter, morto «l'uomo che sfidò Dio»: lo scienziato che ha decifrato il genoma umano

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Aveva 79 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal J. Craig Venter Institute - facebook.com facebook