Dopo settimane di conflitto armato, la guerra in Medio Oriente sembra aver raggiunto una nuova fase. I bombardamenti sono stati temporaneamente sospesi e le operazioni militari sono rallentate. Le parti coinvolte si trovano ora in una fase di logoramento economico, con le tensioni che persistono ma senza scontri aperti. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano soluzioni diplomatiche per evitare un ulteriore escalation.

È entrata in una fase diversa, di logoramento economico, in cui i bombardamenti sono sospesi e le trattative stentano, almeno per ora La risposta breve alla domanda del titolo – se sia finita la guerra in Medio Oriente – è no: la guerra è entrata in una fase diversa, di logoramento economico. Per il momento sono finiti i bombardamenti e le trattative diplomatiche sono ferme, anche se giovedì mattina il sito Axios ha scritto che il presidente statunitense Donald Trump starebbe valutando di compiere nuovi attacchi contro l’Iran per costringere il regime a riprendere i negoziati. Nella fase della guerra in cui siamo tutto si gioca sul controllo dello stretto di Hormuz e su chi, tra Iran e Stati Uniti, cederà prima per via delle conseguenze causate dal blocco dello stretto.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È finita la guerra in Medio Oriente?

Come dominare il Medio Oriente

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