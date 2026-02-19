Il discorso di Donald Trump alla prima riunione del Board of Peace | La guerra in Medio Oriente è finita

Donald Trump ha annunciato che la guerra in Medio Oriente è terminata, durante il suo primo intervento al nuovo Board of Peace. La causa principale, ha spiegato, sono gli sforzi diplomatici intensi e le nuove strategie di pace messe in atto negli ultimi mesi. Trump ha sottolineato che la stabilità si ottiene con azioni concrete e decisioni rapide. Ha anche citato il cessate il fuoco raggiunto tra le parti coinvolte e l’accordo di fornire aiuti umanitari ai civili. La notizia ha suscitato reazioni miste tra i presenti.

Il discorso di Donald Trump alla prima riunione del Board of Peace. "Quello che stiamo facendo è molto semplice: pace. Si chiama Consiglio della Pace (Board of Peace, ndr), e si basa su una parola facile da dire ma difficile da produrre, pace". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esordito così nel suo discorso inaugurale alla prima riunione ufficiale del suo "Board of Peace", tenuta oggi, giovedì 19 febbraio 2026, presso il Donald J. Trump Institute for Peace, l'ex United States Institute of Peace, ribattezzato di recente in onore dell'attuale inquilino della Casa bianca, a Washington DC.