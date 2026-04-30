Un bambino, figlio di due mamme, aveva ottenuto un punteggio insufficiente per accedere a un asilo comunale. Dopo aver presentato ricorso al tribunale amministrativo, la famiglia ha ottenuto ragione e il tribunale ha annullato il provvedimento del Comune, che aveva negato l’iscrizione. La decisione si basa sulla valutazione del punteggio attribuito, che secondo il tribunale non rispettava le norme.

Ancona, 30 aprile 2026 – Nido negato a un bimbo figlio di due mamme per un punteggio ‘tagliato’: il Tar dà ragione alla famiglia e boccia il Comune. Succede ad Ancona in una famiglia che, pur con gli stessi requisiti, ottiene due esiti opposti nel giro di due anni. Alla primogenita il posto al nido, al secondogenito no. Una contraddizione che il Tar Marche ha definito illegittima, accertando che quel punteggio negato ha inciso direttamente sull’esclusione del bambino. La vicenda nasce dalla domanda presentata nel 2024 . La vicenda nasce dalla domanda presentata nel 2024 da una madre per iscrivere il figlio più piccolo al nido comunale. Il bambino cresce in una famiglia con due mamme unite civilmente, entrambe lavoratrici a tempo pieno e fuori Comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È figlio di due mamme, il Comune: “Niente asilo”. Loro vanno al Tar e vincono

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