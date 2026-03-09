Fondi calcolati su dati demografici sbagliati due Comuni vincono causa al Tar contro la Regione

Il Tar Sicilia ha accolto i ricorsi di due Comuni contro la Regione, annullando i provvedimenti con cui erano stati ricalcolati i trasferimenti economici per il 2013. I Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina avevano contestato i calcoli basati su dati demografici errati. La decisione riguarda esclusivamente l’annullamento delle misure adottate dalla Regione in quella specifica annualità.

Secondo i giudici amministrativi, l'assessorato regionale delle Autonomie locali aveva applicato criteri errati, basandosi su dati demografici non aggiornati che avevano penalizzato i Comuni, classificandoli come centri con più di 5 mila abitanti. Un errore che li aveva esclusi dai benefici previsti per i Comuni più piccoli nel riparto del Fondo delle autonomie locali. Il Tar ha ritenuto illegittimo l'operato dell'assessorato che, pur dando formale esecuzione a una precedente sentenza del Consiglio di giustizia Amministrativa, ne aveva di fatto vanificato gli effetti, perpetuando un'ingiustizia finanziaria ai danni dei due enti locali.