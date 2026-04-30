A Cesena si rinnova l’appuntamento con le foto di scena di “CliCiak - Scatti di cinema”. La manifestazione, che coinvolge attori, registi e professionisti del settore, torna a portare in città le riprese e le sessioni fotografiche legate al mondo del cinema. Nei prossimi mesi, numerosi eventi e iniziative animeranno le strade e i luoghi più rappresentativi, creando un’occasione di incontro tra pubblico e addetti ai lavori.

Cesena si prepara a tornare una vera e propria città del cinema. Nei prossimi mesi infatti numerosi appuntamenti pubblici metteranno il grande schermo al centro dell’intrattenimento culturale, dal festival ‘Piazze di Cinema’ al concorso ‘CliCiak – Scatti di Cinema’, con il loro contorno di mostre, incontri e iniziative dedicate. E a proposito di ‘CliCiak’, il Comune, tramite la Biblioteca Malatestiana, ha dato ufficialmente avvio alla 29esima edizione del concorso, con un bando dedicato ai migliori fotografi di scena italiani. L’iniziativa si rivolge a professionisti che abbiano documentato le riprese di film, serie tv e cortometraggi usciti in sala, online o presentati pubblicamente nel corso delle ultime tre stagioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È di nuovo tempo di foto di scena: riparte ‘CliCiak - Scatti di cinema’

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