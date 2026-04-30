L’allenatore del club ha commentato le sfide affrontate dalla squadra, sottolineando come le recenti prestazioni siano state insoddisfacenti e abbiano portato a una posizione in classifica che potrebbe portare alla retrocessione. La squadra si trova in una fase difficile, con risultati che non soddisfano le aspettative, e si trova a dover affrontare un percorso complicato nelle ultime partite del campionato.

2026-04-30 18:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Mauricio Pochettino ha ammesso di essere “davvero triste” nel vedere il Tottenham lottare contro la retrocessione, descrivendo la situazione attuale come difficile da accettare dato il suo legame con il club. Pochettino, che ha allenato gli Spurs tra il 2014 e il 2019 e li ha portati alla finale di Champions League, ha detto di aver seguito da vicino gli eventi mentre la squadra del nord di Londra lotta per preservare il proprio status di Premier League. “Adoro davvero il Tottenham”, ha detto nel podcast Stick to Football di The Overlap.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘È davvero triste’ – Pochettino parla delle difficoltà del Tottenham in vista della retrocessione

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