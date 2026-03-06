Tottenham | Tudor resta al comando ma la retrocessione ora fa davvero paura

Il Tottenham ha confermato Tudor come allenatore, ma la sconfitta di ieri contro il Palace ha fatto salire l’ansia in classifica. Con la squadra a un punto dalla zona retrocessione, la corsa per evitare la retrocessione diventa sempre più urgente. La squadra si trova in una posizione critica e le prossime partite saranno decisive per il suo destino in Premier League.

Igor Tudor ha detto di crederci ancora di più, ma potrebbe essere rimasto l’unico. Vista dal Tottenham Stadium, la nuova sconfitta degli Spurs contro il Crystal Palace, il 3-1 che ha lasciato la squadra oggi affidata all’ex allenatore della Juventus con appena un punto di margine su una retrocessione da psicodramma, è un nuovo passo verso il baratro, la conferma che c’è qualcosa che non funziona in questo club che dovrebbe fare parte delle Big Six d’Inghilterra e che la settimana prossima giocherà gli ottavi di finale di Champions League mentre in campionato cerca di capire come evitare di finire in Championship (qui il nostro focus sulle inglesi in Champions). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

